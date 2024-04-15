Макрон будет добиваться олимпийского перемирия в Украине, Израиле и Судане

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен добиваться на время Олимпийских игр 2024 года прекращения огня в ряде войн.

Он заявил об этом в опубликованном 15 апреля интервью BFMTV и RMC, пишет издание ГОРДОН.

По его словам, речь о вторжении России в Украину, операции Израиля против ХАМАС в палестинском секторе Газа, а также гражданской войне в Судане. Французский президент рассчитывает на содействие Китая, глава которого в начале мая посетит Париж.

«Мы собираемся работать над достижением олимпийского перемирия, и я думаю, что это прекрасная возможность для нас. Я постараюсь использовать для привлечения многих наших партнёров: через несколько недель в Париж приедет лидер Китая, и я попросил его помочь мне», – сказал Макрон.

Ограничения для российских и белорусских спортсменов, принятые Международным олимпийским комитетом, он назвал «пропорциональными и справедливыми», поскольку РФ уже третий год ведёт агрессивную войну.

Говоря о войне в Израиле, он назвал ситуацию прямо противоположной: Израиль защищается от ХАМАС, и ему предлагается сделать «гуманитарную паузу» в операции против террористов на территории палестинского эксклава.

«Я не отчаиваюсь относительно того, что мы сможем добиться прекращения огня, и надеюсь, что переговоры, которые сейчас ведутся, приведут нас к этому в ближайшие несколько недель», – подытожил он.

Как сообщала Одесса News, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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