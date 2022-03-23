28-й день войны: ВСУ на отдельных направлениях заставляют противника отойти

Идут двадцать восьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

По сводке Генштаба ВСУ, группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию по определённым направлениям.

«На Волынском направлении активных действий противника не обнаружено. Частично подтверждается возврат отдельных подразделений Республики Беларусь в пункты постоянной дислокации. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Полесье оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку после полученных потерь. Захватчики пытались продвинуться в район населённого пункта Тетеревское, однако, из-за ограниченных сил успеха не имели и были вынуждены отойти. Продолжается воздушная разведка, наращиваются средства противовоздушной обороны и осуществляется минирование подступов к позициям своих войск.

В Сиверщине из-за неудачной попытки блокировать Чернигов, противник пытается восстановиться после значительных потерь и организовать логистическое обеспечение своих подразделений.

На Броварском направлении захватчики продолжают инженерные работы, минуют местность и гражданские объекты. Враг продолжает удерживать блокпосты на путях логистического обеспечения в районах населённых пунктов Новый Быков, Лосиновка, Большая Дорога, Монастырище, Берестовец, Прохоры, Талалаевка, Макеевка.

На Слобожанском направлении подразделения российских оккупантов сосредотачивают усилия на блокировании городов Харькова и Сум и восстановлении потерь личного состава. В результате боёв в районе Изюма силами обороны Украины уничтожены до 60 процентов личного состава и военной техники оккупационных подразделений.

В Донецком направлении целью вооружённых сил РФ остаётся установление контроля над Рубежным, Северодонецком, Попасной, Верхнеторецким, Марьинкой и Мариуполем. Успехов у врага нет, несёт потери, пытается нарастить группировку вкидыванием дополнительных сил в район Извариного и проведением принудительной мобилизации гражданского населения так называемых «республик» на временно оккупированных территориях Донбасса.

На Таврическом направлении существенных изменений не обнаружено. На временно оккупированной территории АР Крым в районе Джанкоя зафиксировано прибытие и сосредоточение личного состава и военной техники подразделений вооружённых сил РФ.

На Южнобужском направлении противник активных действий не ведёт, усиливает инженерное оборудование позиций.

В сводке Генштаба резюмируется, что противник деморализован, имеет значительные потери и значительные проблемы с их пополнением, а также логистическим обеспечением. Силы обороны Украины в отдельных районах проводят стабилизационную операцию, сдерживают продвижение врага, в отдельных направлениях заставляют противника отойти. Группировка Воздушных Сил ВСУ продолжает прикрытие наземной группировки и важных объектов инфраструктуры, производит отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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