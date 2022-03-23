Геннадий Труханов рассказал мэру канадского Ванкувера о ситуации в Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов обсудил с мэром города-побратима Ванкувер (Канада) Кеннеди Стюартом текущую ситуацию в Одессе.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Как отметил Геннадий Труханов, сегодня исторический максимум и, возможно, ещё не предел, объединения Одессы, объединения Украины.

«Более 93% поддержки Верховного Главнокомандующего ВСУ, Президента Украины Владимира Зеленского. Более 90% одесситов считают и знают, что Россия воюет с Украиной, что это не «спецоперация», а полномасштабная война», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Он также поблагодарил мэра и жителей Ванкувера за поддержку и предложение содействия в помощи переселенцам.

Одесский городской голова заверил, что одесситы не сомневаются в победе над российскими оккупантами.

«Вся моя команда, команда горсовета, руководители департаментов — все здесь, на месте, работают. И каждый из них выполняет требующиеся от них сегодня задачи», — подчеркнул мэр.

«У врага нет ни единого шанса: мы защитим наш город!» — заявил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл телефонные разговоры со своими коллегами — мэрами Марселя (Франция) и Стамбула (Турция).

Фото и видео: «Одесса»

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