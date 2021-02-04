Пожарные Одессы получили современную технику и спецоборудование

4 февраля Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Одесской области пополнилось тремя современными пожарными машинами усиленной комплектации.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Как отметил начальник управления, полковник службы гражданской защиты Вадим Шулюк, машины такой комплектации переданы в Одесскую область впервые и все они останутся в Одессе — в спасательно-пожарных частях №№5, 7 и 9.

Также пожарным передано спецобмундирование и оборудование для тушения пожаров, которые были приобретены в рамках Городской целевой программы пожарной и техногенной безопасности Одессы.

Кроме того, муниципалитет продолжает обеспечивать пожарные подразделения города горюче-смазочными материалами. На эти цели в 2020 году было выделено 2,5 млн гривен. В прошедшем году проводился капитальный и текущий ремонт помещений и кровель пожарно-спасательных частей, а также выделялись средства на текущий ремонт транспортных средств и оборудования (12 единиц пожарно-специальной техники, в том числе пожарный коленчатый автоподъёмник (лестница) с высотой подъёма 30 метров).

«Когда идёт речь о безопасности людей, все структуры, вне зависимости от форм подчинения, должны работать как единый слаженный механизм. Одесситы должны быть уверены, что в случае вызова на пожар у вас хватит бензина, чтобы доехать на место. Вы будете обеспечены всем необходимым, чтобы спасать людей и гасить огонь», — отметил Геннадий Труханов.

Городской голова заверил личный состав, что город будет и дальше оказывать материально-техническую поддержку ГСЧС, органам правопорядка и другим ведомствам, которые обеспечивают безопасность одесситов.

Как сообщала Одесса News, 2 февраля на пожаре в жилом доме по улице Косвенной в Одессе погиб мужчина.

Фото: «Одесса»

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