Гобелены, сотканные руками двух одесских мастериц, радуют глаз на открывшейся выставке

До 14 февраля в галерее ArtOdessa (Летний театр Горсада) будет работать выставка Анастасии Дьячук и Татьяны Вдовиченко «Волшебные нити».

Корреспондент Одесса News побывал в галерее и ознакомился с экспозицией одесских мастериц.

Настя — одесситка, выпускница художественного училища имени Грекова, Татьяна — уроженка Килии, выпускница одесского «худграфа». Весной чаще пишут акварелью, а зимой отдают предпочтение созданию гобеленов: работа с нитками приносит им очень приятные тактильные ощущения и дарит тепло.

Как передаёт наш фотокор, название выставки — «Волшебные нити» — полностью оправдывает своё название. Переходя от одного гобелена к другому, увиденное покоряет своим эксклюзивным исполнением и загадочным звучанием.

По словам директора галереи ArtOdessa Екатерины Пименовой, «образы, вытканные в этих работах, за счёт причудливой фактуры нити из шерсти и акрила, выглядят объёмными, глубокими и метафоричными. Пейзажи и натюрморты несут в себе теплоту и искренность, воплощённые в жизнеутверждающем и светлом начале».

В ближайшее воскресенье, сообщает наш фотокор, галерея «#ARTODESSA» представит творческую встречу «Вечерний рисунок в Летнем театре». Организатор — Катерина Билетина и К*. Проект предполагает участие нескольких одесских художников, которые будут работать над созданием портрета с натуры. Этот творческий и увлекательный процесс смогут наблюдать зрители, которые посетят в этот день галерею с 17.00 до 20.00. Вход свободный.

Фото и видео: Одесса News/Александр Александров

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