В одесских «Садах Победы» выступят 100PydOFF

Группа 100PydOFF — единственный официальный дицензированный Leningrad Tribute Band в Украине. Так что талант исполнителей и качество концерта гарантирует сам Сергей Шнуров!

Если Вы их уже знаете и видели, то прекрасно понимаете, какой уровень и что вам предлагают. Если Вы о них не слышали, то хотим сказать, что этой группе уже более 10 лет и гугл это подтверждает.

Программа состоит из 56 песен и постоянно обновляется, и уже содержит все новые песни, включая «ВОЯЖ» и «КАБРИОЛЕТ».

Группа отличается отменной духовой секцией, весёлыми мелодиями и забойными ритмами, танцевать будут все!

Дата проведения: 21 ноября, суббота.

Приглашаем к 21:00 в концерт-холл «Сады Победы».

Цена билетов от 200 до 750 гривен. Их можно купить здесь.