Одесская область приглашает на вкусный фестиваль

В Одесской области на территории Центра этнографического, сельского зелёного туризма и семейного отдыха «Фрумушика-Нова» в субботу, 12 октября, состоится винный фестиваль «WINE FEST Frumushika-Nova».

Об этом сообщается на странице агротуристического кластера в Facebook.

WINE FEST FRUMUSHIKA-NOVA 12 октября 2019, начало в 12:00 ВХОД СВОБОДНЫЙ!!! Приглашаем Вас, на ежегодный винный фестиваль, который будет проходить в Фрумушике-Нова, Тарутинского района, Одесской области. ГОСТЕЙ ЖДУТ:-Дегустация вин от местных производителей и известных брендов;-Дегустация мясных и традиционных закусок, приготовленных по рецептам местной культуры;-Продажа винограда и виноградной продукции;- Сувениры ручной работы;-Выставка и продажа картин из коллекции: «Фрумушика-Нова, виноград и виноделие»;-Проведение мастер-классов (изготовление кукол-мотанок, текстильных игрушек, макраме, и урок по рисованию от профессиональных художников);-Блюда национальной кухни, приготовленные на костре;-Устрицы Скифии — единственная и уникальная устричная ферма в Украине;-Конкурс «Танец на винограде» с призами;-Тематические фотозоны;-Автограф-сессия с группой «PERNATIZ»;-Выступление новаторской украинской поп-рок группы «PERNATIZ»;-Торжественное закрытие WINE FEST Frumushika-Nova;-Дискотека 90-х.⠀БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!!!⠀Подробности по телефону:☎️+38(067)519-42-62;☎️+38(048)709-16-76; www.frumushika.com⠀#ukraine #odessa #bessarabia #frumushika #frumushika_rest #frumushikanova #украина #одесса #сарата #арциз #тарутино #измаил #татарбунары #бессарабия #фрумушика #фрумушиканова Gepostet von Фрумушика-Нова am Donnerstag, 12. September 2019

«WINE FEST Frumushika-Nova – это 3-й винный фестиваль в Фрумушике-Нова Тарутинского района Одесской области, целью которого являются популяризация вин от местных виноделов, повышение винной культуры и знакомство с особенностями национальной кухни Украинской Бессарабии», — говорится в публикации.

Основной акцент фестиваля сделан на терруарном вине – это напиток, в букете которого явно различаются черты, свойственные винам с этой территории. Здесь представят крупные винные компании и авторские винодельни Одесской области, а гости фестиваля смогут продегустировать и оценить вина.

Кроме того, посетителей фестиваля ждут дегустация мясных и традиционных закусок, приготовленных по рецептам местной культуры, продажа-выставка винограда и виноградной продукции, сувениров от местных рукодельниц, картин из коллекции «Фрумушика-Нова виноград и виноделие», конкурс «Танец на винограде», тематические фотозоны.

Также посетителей угостят вкусностями от создателей первой украинской устричной фермы – «Устрицы Скифии» – блюдами национальной кухни, приготовленными на костре.

Для желающих поучаствовать в мастер-классах запланированы уроки по изготовлению кукол-мотанок, текстильных игрушек, макраме и урок по рисованию от профессиональных художников, а также выступление новаторской украинской поп-рок группы «PERNATIZ».