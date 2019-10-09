В Одесской области зарегистрирован случай ботулизма

На минувшей неделе в инфекционную больницу города Одессы был госпитализирован житель Овидиопольского района Одесской области с ботулизмом, которому своевременно была введена противоботулиническая сыворотка.
Как сообщает официальный сайт города, пациент связывает заболевание с употреблением вяленой рыбы.
«В Одесской городской клинической инфекционной больнице имеется в наличии достаточное количество ботулинической сыворотки (антитоксина). Иммунобиологический препарат канадского производства получен по линии централизованных поставок Министерства здравоохранения Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ботулизм — это очень опасная кишечная инфекция, которая вызывает поражение нервной системы и имеет высокую летальность. Ботулотоксин — один из сильнейших в мире ядов. Палочка ботулизма развивается только в анаэробных условиях, особенный риск связан с употреблением консервов домашнего приготовления, вяленой, копчёной, солёной рыбы, особенно с внутренностями.
Первыми симптомами ботулизма являются зрительные расстройства — ухудшение зрения, двоение объектов, возможно развитие рвоты, обычно без повышения температуры и расстройства желудка. Через несколько дней начинается нарушение дыхания и другая тяжёлая симптоматика.
Спасение жизни человека, заболевшего ботулизмом, во многом зависит от того, насколько быстро с момента начала заболевания будет введён антитоксин. При появлении первых симптомов ботулизма и других пищевых токсикоинфекций необходимо как можно быстрее обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.
Одесские медики дают следующие рекомендации по профилактике ботулизма:
- Не покупайте в местах стихийной торговли домашние консервы, солёные и копчёные мясные продукты, сушёную, вяленую и солёную рыбу.
- При самостоятельном консервировании на всех этапах соблюдайте правила личной гигиены, тщательно промывайте продукты и используйте щётку, если их поверхность загрязнена землёй. Для консервирования можно использовать только свежие фрукты и овощи.
- Палочку ботулизма и её споры можно уничтожить только при автоклавировании. Кипячение не убивает палочку ботулизма. Закатку консервов в герметичные банки в домашних условиях можно проводить только при использовании автоклава, иначе все, кто будут есть эти консервы, подвергаются смертельной опасности. Без автоклавирования можно мариновать или солить грибы и овощи, которые будут храниться в открытой посуде с обеспечением доступа воздуха.
- Если у закатанных банок «вздулись» крышки, то такие заготовки есть нельзя — их следует уничтожить. Категорически запрещено кипятить содержимое бомбажной банки и употреблять в пищу.
- Скоропортящиеся продукты храните только в холодильнике, обязательно соблюдайте сроки их хранения, не берите их в дорогу и на отдых.
- Дети особенно чувствительны к ботулиническому токсину, поэтому им не рекомендовано давать консервированные в домашних условиях продукты.