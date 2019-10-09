В Одесской области зарегистрирован случай ботулизма

На минувшей неделе в инфекционную больницу города Одессы был госпитализирован житель Овидиопольского района Одесской области с ботулизмом, которому своевременно была введена противоботулиническая сыворотка.

Как сообщает официальный сайт города, пациент связывает заболевание с употреблением вяленой рыбы.

«В Одесской городской клинической инфекционной больнице имеется в наличии достаточное количество ботулинической сыворотки (антитоксина). Иммунобиологический препарат канадского производства получен по линии централизованных поставок Министерства здравоохранения Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ботулизм — это очень опасная кишечная инфекция, которая вызывает поражение нервной системы и имеет высокую летальность. Ботулотоксин — один из сильнейших в мире ядов. Палочка ботулизма развивается только в анаэробных условиях, особенный риск связан с употреблением консервов домашнего приготовления, вяленой, копчёной, солёной рыбы, особенно с внутренностями.

Первыми симптомами ботулизма являются зрительные расстройства — ухудшение зрения, двоение объектов, возможно развитие рвоты, обычно без повышения температуры и расстройства желудка. Через несколько дней начинается нарушение дыхания и другая тяжёлая симптоматика.

Спасение жизни человека, заболевшего ботулизмом, во многом зависит от того, насколько быстро с момента начала заболевания будет введён антитоксин. При появлении первых симптомов ботулизма и других пищевых токсикоинфекций необходимо как можно быстрее обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Одесские медики дают следующие рекомендации по профилактике ботулизма: