В Одессе впервые начата бесплатная вакцинация детей от вируса папилломы человека.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что для прививок используется вакцина Гардасил, которая обеспечивает эффективную защиту от четырёх наиболее распространённых видов вируса папилломы, чаще всего вызывающих онкозаболевание репродуктивной системы.

«Вакцина приобретена за средства муниципального бюджета Одессы в рамках Городской целевой программы «Здоровье». Первые прививки от вируса папилломы человека уже сделаны в детских городских поликлиниках Одессы», — говорится в сообщении.

Вакцинация проводится двукратно с интервалом между дозами от 6 до 12 месяцев, средства на вторую дозу заложены в городском бюджете Одессы.

«Вакцинация от вируса папилломы человека – золотой стандарт профилактики онкопатологии в мире. Научно доказано, что прививка детей от вируса папилломы кратно снижает шансы заболеть раком шейки матки и половых органов во взрослом возрасте. Прекрасно, что медицина Одессы идёт в ногу с лучшими мировыми практиками», — отметил глава Департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян.

Чтобы привить ребёнка от вируса папилломы человека, нужно обратиться к педиатру, с которым заключена декларация. Вакцинацию бесплатно проходят дети от 9 по 14 лет — в этот период прививка максимально эффективна. Другие желающие привиться могут сами закупить вакцину в аптечной сети Одессы, в частности, в муниципальных аптеках Коммунального предприятия «Одесфарм» по адресам:

ул. Мясоедовская, 32, тел. (048) 788-10-03;

ул. Троицкая, 38, тел. (048) 771-04-43;

ул. Академика Заболотного, 32а, тел. (048) 788-10-04;

ул. Паустовского, 21-а, тел. (048) 770-93-17;

ул. Академическая, 14, тел. (048) 702-72-05; ул. Левитана, 62, тел. (048) 788-28-97.

Для справки. В Украине смертность от онкозаболеваний занимает второе место в общей структуре смертности населения. При этом ведущие позиции в структуре общей смертности от онкопатологии среди женщин занимает рак шейки матки. Каждый день в Украине от этой опасной болезни умирают 6 женщин. Длительное инфицирование определёнными типами вируса папилломы человека является основной причиной рака шейки матки у женщин, а также рака половых органов в целом. Мировой стратегией профилактики заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека, является вакцинация, предупреждающая инфицирование вирусом папилломы человека и имеющая высокую степень эффективности. В Украине прививка от папилломавируса входит в перечень рекомендованных, но не включена в Национальный календарь обязательных прививок, поэтому вакцина не закупается за средства государственного бюджета.

Одесса News информировала, что с 19 октября украинцы смогут получить первый электронный рецепт без визита к врачу. Раньше это было возможно только при наличии острых или хронических заболеваний.

Фото: «Одесса»

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