Полицейский из Одессы организовал схему нелегального выезда «уклонистов» за границу

Служба безопасности заблокировала ещё один канал нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

По информации в Facebook Служы безопасности Украины в Одесской области, установлено, что преступную схему организовал сотрудник одного из подразделений Нацполиции в Одесской области, который предлагал военнообязанным избежать мобилизации путём нелегального пересечения границы.

Отмечается, что стоимость беспрепятственного пропуска через границу составляла 5 тыс. дол. с одного человека. К противоправной деятельности полицейский привлёк посредника, который должен был получать средства и перевозить «уклонистов» к государственной границе.

«Для реализации преступного плана злоумышленники планировали подкупить пограничника одного из контрольно-пропускных пунктов. Оперативники спецслужбы задержали организатора трафика и его сообщника после получения двух траншей во время перевозки двух беглецов в один из пунктов пропуска Одесщины», — говорится в информации.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года в Измаиле Одесской области разоблачён предприниматель, переправлявший мужчин призывного возраста за границу под видом водителей рейсовых автобусов.

Фото: СБУ в Одесской области

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