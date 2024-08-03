В Одессе напали на патрульную полицейскую

Днём 2 августа на ул. Среднефонтанской в Одессе ​​в ходе проверки военнослужащими ТЦК и СП военно-учётных данных водителя автомобиля КИА было установлено, что мужчина несколько лет не проходил ВЛК. Во время вручения военнослужащими гражданину повестки он отказался её получать и вызвал на помощь своего 43-летнего брата. Мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП и патрульными полицейскими, в который вмешалась 42-летняя прохожая.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Просмотрев видео с боди камер полицейских, установлено, что 43-летний мужчина схватил патрульную за ноги и повалил на землю, а 42-летняя женщина нанесла полицейской несколько ударов по голове. Кроме того, фигурант выбегал и ложился на проезжую часть дороги, мешая движению транспортных средств.

По факту избиения патрульной полицейской следователи начали досудебное расследование, квалифицировав действия правонарушителей по статье 345 Уголовного кодекса – насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Женщина и мужчина задержаны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении.

Кроме того, в отношении 43-летнего мужчины и 42-летней женщины составлены административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 этого же кодекса (злобное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

Также мужчина получил постановление об административном правонарушении по ст. 127 КУоАП (нарушение ПДД пешеходами).

Полицейские расследуют факт причинения телесных повреждений военнослужащему ТЦК и СП водителем КИА, скрывшегося с места происшествия. По этому факту начато производство по ст. 125 УК – умышленное лёгкое телесное повреждение. В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение фигуранта.

В рамках обоих уголовных производств будут назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести нанесённых правоохранителям телесных повреждений. По результатам экспертных выводов будет приниматься процессуальное решение по окончательной правовой квалификации противоправных действий злоумышленников.

Следствие продолжается.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года на автодороге «Одесса-Рени» оперативники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками ГУ СБУ и полиции города Киева задержали гражданина Украины, который пытался переправить в Молдову двух мужчин призывного возраста.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy