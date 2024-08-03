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  4. Олимпиада-2024: Украина занимает 40-е место из 53-х стран по количеству медалей

Олимпиада-2024: Украина занимает 40-е место из 53-х стран по количеству медалей

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По итогам семи дней XXXIII летних Олимпийских игр в Париже (Франция) разыграно 112 комплектов наград.

Обладателями медалей уже стали представители 53 стран, сообщает Укринформ.

Украина — на 40-м месте. В активе сборной Украины остаются по-прежнему 2 награды – «бронза» Ольги Харлан в фехтовании на саблях и «серебро» Сергея Кулиша в пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений.

В первой десятке «медалистов»:

  • Китай – 31 награда («золото» – 13, «серебро» – 9, «бронза» – 9)
  • Франция – 36 (11, 12, 13)
  • Австралия – 22 (11, 6, 5)
  • США – 43 (9, 18, 16)
  • Великобритания – 27 (10, 8, 9)
  • Япония – 18 (8, 4, 6)
  • Республика Корея – 16 (7, 5, 4)
  • Италия – 17 (5, 8, 4)
  • Нидерланды – 9 (4, 3, 2)
  • Канада – 11 (3, 2, 6).

Одесса News информировала, что Олимпиада завершилась для представителей одесского региона — теннисисток Элины Свитолиной и Даяны Ястремской, футболистов Максима Брагару и Владимира Салюка. Олимпийскую борьбу продолжают одесские саблистки Алина Комащук и Елена Кравацкая (в командных соревнованиях), мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко, борец из Тарутино Василий Михайлов.

Кстати, сегодня, 3 августа на арену Игр выйдут Алина Комащук, Елена Кравацкая и Ирина Маловичко.

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