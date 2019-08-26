В Одесской области соревновались 47 экипажей с Украины и зарубежья

В селе Севериновка Ивановского района Одесской области прошёл 4-й этап чемпионата страны по мини-ралли «Кубок лиманов».

Об этом спортивном событии рассказал официальный сайт Комитета ФАУ по мини-ралли.

Отмечается, что в ралли «Куяльник», посвящённом памяти автогонщика Сергея Коробейникова, приняли участие 47 экипажей из Одессы, Киева, Херсона, Николаева, Днепра, других городов Украины стран ближнего зарубежья.

«Соревнования проходили в с. Севериновка на обновлённом спецучастке. Для большинства спортсменов этот спецучасток оказался непосильным. Задача для гонщиков была — преодолеть шесть скоростных участков, из которых 120 «боевых» километров. Борьба была зрелищной и напряжённой, из 47 допущенных экипажей до финиша добрались только 30», — говорится в сообщении.

После финиша последнего автомобиля и снятия режима закрытого парка, все спортсмены отправились к Одесскому национальному академическому театру оперы и балета на торжественную церемонию закрытия соревнования.



5-й этап чемпионата Украины «Кубок лиманов», ралли Xado DRC, должно состояться 21 и 22 сентября.

Кстати. Впервые автогонки с названием «Куяльник» состоялись в 1995 году и с тех пор до 2004 года входили в календарь чемпионата страны по ралли. В 2011 году «Куяльник» возродился в статусе этапа «Кубка лиманов» и остаётся в нём и сейчас.