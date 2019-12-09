Баскетболисты «Одессы» и «Химика» одержали победы в Суперлиге

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги.

«Одесса» только в третьем овертайме дожала «Киев-Баскет» 114:111, а «Черкасские Мавпы» проиграли дома «Химику» 74:81.

Игра одесситов с киевлянами выдалась очень напряжённой, пишет XSPORT. Большую часть времени лидировали киевляне, имея в запасе 5-7 очков. И когда, казалось бы, в конце последней четверти у одесситов не осталось вариантов, «Киев-Баскет» допустил пару ошибок и Джоэль Фризен вырвал шанс для своей команды, заработав 4 очка подряд на последних секундах.



В овертайме история повторялась трижды. «Киев-Баскет», уходя в небольшой отрыв, никак не мог закрепить преимущество и окончательно дожать противника. В конце 3-й пятиминутки, при счёте 111:114 в пользу одесситов, Кэйси Шепард мог перевернуть исход игры, но не сумел реализовать решающий трёхочковый на последних секундах овертайма.

Как итог – невероятная победа «Одессы» в самом длинном матче нынешнего сезона.

Самыми результативными игроками встречи «Черкасских мавп» и «Химика» стали легионеры южненцев Рашид Уильямс и Маркел Салливан, записавшие на свой счет по 20 очков.

В первой половине этой встречи ни одной из команд не удавалось уйти в большой отрыв в счёте, однако «Химик» постоянно находился на полшага впереди. После большого перерыва уже «Мавпы» завладели преимуществом и вышли вперед в счёте. Тем не менее, концовка осталась за действующим чемпионом Украины. «Химик» воспользовался большим количеством промахов игроков «Мавп» с открытых позиций и выиграл четверть с преимуществом в восемь очков, что и предопределило победу команды Виталия Степановского.



Отмечается, что в этой встрече впервые после возвращения в «Химик» сыграл Кристиан Джонс, отметившийся 10 очками и 9 подборами.

«Химик» во второй раз в сезоне победил «Черкасские Мавпы» и одержал третью победу в семи выездных матчах. Южненцы поднялись на третье место в турнирной таблице, «Мавпы» опустились на четвёртую позицию, потерпев уже шестое поражение в этом сезоне.

Лидирует в чемпионате «Прометей» — 20 очков (11 матчей). «Днепр» занимает второе место — 20 (11).