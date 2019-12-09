В Украине официально заработала Новая таможня

8 декабря в 00:00 в Украине официально начала работать новая Государственная таможенная служба Украины.

Об этом сообщил председатель ГМС Максим Нефёдов в Facebook.

«Сегодня в 00:00 официально запустилась Новая таможня. Это ещё только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков», — написал Нефёдов.

Он добавил, что в 00:03 уже была оформлена первая экспортная декларация на груз, а в полночь был оформлен первый рейс в международном аэропорту «Борисполь».

«Ещё остаются точечные вопросы, разгребём за неделю — места доставки, отдельные случаи транзита, особенности работы железной дороги. Но в целом всё хорошо, работаем далее», — отметил глава ГТС.

Кстати. 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение о создании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путём реорганизации Государственной фискальной службы. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.

В конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы победил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефёдов. Кабинет министров 5 июля 2019 года назначил Нефёдова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей.

24 октября был начат процесс по созданию региональных подразделений Гостаможслужбы, в результате которого количество таможен в Украине сократилось с 26 до 16.

Фото: Facebook