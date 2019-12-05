Одесские таможенники обнаружили 7 тысяч пар контрафактной обуви

В Одессу пытались ввезти 7 тысяч пар контрафактной обуви.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни Государственной фискальной службы.

«Во время досмотра груза таможенниками выяснилось, что более 2 тысяч пар маркированы товарными знаками Adidas, а 5 тысяч пар — Nike», 0 говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители принимают меры по защите прав интеллектуальной собственности.

«Окончательная стоимость товаров будет установлена после товароведческой экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Фото: Одесская таможня ГФС