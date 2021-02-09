Одесская таможня опять оказалась в центре коррупционного скандала

Одесской областной прокуратурой сообщено о подозрении в коррупции государственному инспектору отдела таможенного оформления одного из постов Одесской таможни.

По сообщению пресс-службы ведомства, установлено, что таможенник требовал и получил 500 долларов США взятки от гражданина за беспрепятственное таможенное оформление товаров.

«В случае отказа предоставлять неправомерные средства, гражданина ждали долгие таможенные досмотры и затягивание процесса оформления товара на неопределённый срок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время передачи взятки служащего задержали на его рабочем месте.

Решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В рамках указанного уголовного производства правоохранителями принимаются меры по установлению других причастных к совершённому преступлению лиц.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные ТУ Государственного бюро расследований в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, Одесская облпрокуратура довела до суда дело в отношении мастера леса одного из государственных предприятий в Одесской области, который обвиняется в совершении коррупционного преступления.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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