Одесский суд приговорил двух наркодилеров из Молдовы к 11 годам лишения свободы

Два гражданина Республики Молдова признаны виновными и осуждены за контрабанду наркотических средств.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Приговором суда контрабандистам-наркодилерам назначено наказание – 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры Одесской областной и Доброславской окружной прокуратуры в суде доказали, что осуждённые в марте – апреле 2019 года наладили канал контрабандного перемещения наркотиков из Южной Америки, в частности, Эквадора, транзитом через Украину в страны Европейского Союза.

«Груз» из почти 8,5 кг кокаина доставили в морской порт Одесской области, утаив в рефрижераторном отсеке контейнера под прикрытием партии бананов», — говорится в сообщении.

Дельцов задержали при вывозе наркотиков из зоны таможенного контроля.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года ещё одна партия наркотиков из Эквадора была задержана в Одесском морском порту.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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