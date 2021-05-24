Владельцы Ever Given требуют у администрации Суэцкого канала возмещения

Владельцы контейнеровоза Ever Given, который в марте неделю блокировал Суэцкий канал, обвиняют в инциденте администрацию канала.

Как сообщает Укринформ cо ссылкой на Reuters.

Отмечается, что такую позицию владельцев контейнеровоза в суде выразили их адвокаты, которые оспаривают правомерность задержания судна администрацией Суэцкого канала. По их убеждению, администрация канала допустила ошибку, позволив контейнеровозу зайти в канал во время плохой погоды.

«Записи судна, представленные в суде, показали несогласие между штурманами администрации канала и их командным центром о том, пускать ли судно в канал», — говорится в материале.

По словам адвокатов, огромный контейнеровоз должны были сопровождать как минимум два буксира, но этого не случилось.

Владельцы «Ever Given» в суде пытаются отменить необходимость выплаты почти $1 млрд штрафа администрации Суэцкого канала, требуя $100 тысяч возмещения за неправомерное задержание судна, которое остаётся пришвартованным в Египте с марта.

Как сообщала Одесса News, 400-метровое грузовое судно Ever Given 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, заблокировав навигацию по этой стратегически важной для мировой торговли транспортной артерии. Разблокировать канал удалось 30 марта.

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