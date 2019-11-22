Разбившего в Одессе мемориальную доску суд отправил на 60 дней под домашний арест

Одесского хулигана Александра Евченко, разбившего памятную табличку погибшему 2 мая 2014 года аетивисту, посадили под домашний арест.

Об этом сообщила Пушкинская со ссылкой на «Правый сектор».

Такую меру пресечения избрал суд 21 ноября, посадив его под круглосуточный домашний арест на 60 дней. В дальнейшем, если вина Евченко будет доказана, он может получить до 7 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, 38-летний житель Одессы Александр Евченко, будучи в нетрезвом состоянии, на улице Преображенской в Одессе разбил табличку в честь Игоря Иванова, погибшего 2 мая 2014 года. По словам хулигана политической составляющей в его действиях не было. Преступление совершил под воздействием спиртного и просмотра фильма «Джокер».

Кстати. Игорь Иванов погиб 2 мая 2014 года во время трагических событий в Одессе. От полученных ран в живот скончался на следующий день в больнице. Работал юристом и десятником одесского отделения «Правого сектора». В октябре 2015 года был награждён знаком отличия «Народный Герой Украины».