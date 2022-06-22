С помощью одесских прокуроров государству вернули 6 га земли

Вмешательство прокуроров помогло вернуть государству 6 га промышленных земель для добычи песка стоимостью 100 млн грн в Раздельнянском районе Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что эти земельные площади для добычи песка предприниматель приобрёл в аренду на основании распоряжения Раздельнянской райгосадминистрации с нарушением Земельного кодекса Украины. РГА заключила с предпринимателем договор аренды по земельному участку, распоряжаться которым могла лишь Одесская областная госадминистрация, которая не уполномачивала РГА на его заключение.

Отмечается, что в результате незаконного предоставления в аренду участка нарушены имущественные интересы государства, а также интересы в сфере охраны и использования земли как основного национального богатства, на которое право собственности украинского народа закреплено в Конституции Украины.

Решением Хозяйственного суда Одесской области удовлетворены исковые требования прокуратуры и признано недействительным распоряжение и договор аренды земельного участка, отменена государственная регистрация, с одновременным прекращением прав субъекта хозяйствования относительно указанных земель.

В настоящее время земельный участок освобождён предпринимателем и возвращён территориальной общине Степановского сельсовета Раздельнянского района.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года СБУ задокументировала масштабную незаконную разработку недр в Беляевском районе Одесской области, вследствие которой государству причинён ущерб на сумму более 100 миллионов гривен.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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