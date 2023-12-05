В Одессе будут судить 3-х организаторов схем побега «уклонистов» за границу

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трёх участников организованной группы по фактам незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины, подделки документов, незаконного обращения с оружием.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Следствием установлено, что житель Одессы наладил канал нелегальной переправки «уклонистов» вне пунктов пропуска через украинско-молдовскую границу. В качестве исполнителей он привлё двух знакомых женщин. Обвиняемые обеспечивали побег за границу на транзитном участке проезжающей через территорию Республики Молдова автодороги международного значения «Одесса-Рени».

«Клиентов» на автомобиле доставляли в «место перехода», проводили инструктаж и указывали направление пешего движения в сторону «свободного» участка границы, через который призывники попадали в Молдову.

Также, в случае необходимости, дельцы предлагали изготовление поддельных паспортов гражданина Украины для беспрепятственного въезда в транзитный участок.

Цена таких «услуг» составляла от 3 до 5 тыс. долларов США с человека.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев такой схемой выезда воспользовались 4 мужчины, один из которых прихватил с собой двух своих малолетних детей.

Правоохранители разоблачили обвиняемых во время очередной попытки перевезти военнообязанного к границе.

Во время обыска по месту жительства одного из фигурантов изъяли огнестрельное оружие.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года пограничники задержали двух мужчин призывного возраста, жителей Киева и Черновцов, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины в Раздельнянском районе Одесской области.

Фото: Одесская облпрокуратура

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