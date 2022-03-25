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  4. Суд Италии освободил бывшего главрежа Одесского оперного театра Лавренчука

Суд Италии освободил бывшего главрежа Одесского оперного театра Лавренчука

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Бывшего главного режиссёра Одесского театра оперы и балета Евгения Лавренчука, незаконно задержанного в Неаполе в декабре 2021 года по запросу России об его экстрадиции, освободили.

Об этом в Facebook написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Суд Неаполя вынес окончательное решение по освобождению Евгения, признав обвинения против него со стороны РФ сфабрикованными, а мотивы преследования – политическими», – отметила омбудсмен.

Она добавила, что решение стало результатом инициированного ею обращения в Национальную полицию Украины в Интерпол о злоупотреблении Россией сведениями в информационной системе Интерпол.

По результатам этого обращения сведения о Лавренчуке, которые обрабатывались в Интерполе по запросу российского бюро, были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола. Согласно этой статьи строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность военного, религиозного или расового характера.

Как сообщала Одесса News, театральный режиссер Евгений Лавренчук родился в 1982 году во Львове. Он ученик покойного режиссера Романа Виктюка. В 2000-х учился и работал в России. Был соучредителем Польского театра в Москве. После начала войны в 2014-м уехал в Украину, так как считал неприемлемым оставаться «в логове врага». В марте 2018 года был назначен главным режиссёром Одесского национального театра оперы и балета. В марте 2021 года контракт с ним закончился и руководство театра отказалось его продолжать.

Лавренчук – первый лауреат государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за оперную постановку (La Traviata), лауреат ІІІ Всеукраинского театрального фестиваля-премии GRA.

Лавренчука задержали в Италии в связи с запросом России о его экстрадиции ещё 17 декабря 2021 года, но известно об этом стало 3 января – экс-замминистра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк писала, что родственники Лавренчука не разглашали информацию, чтобы не навредить ему. В РФ его обвиняют в «мошенничестве в крупном размере».

21 января стало известно, что Лавренчука перевели из следственного изолятора под домашний арест.

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