Верховный суд не хочет передавать дело «Краяна» в Одессу

Кассационная палата Верховного суда Украины (ВСУ) выступила против передачи в Апелляционный суд Одесской области материалов дела о многомиллионных хищениях при покупке мэрией Одессы зданий бывшего завода «Краян».

Об этом сообщает «Правда за Одессу».

«Причина отказа была одна: ходатайство не подлежит удовлетворению, так как уголовно-процессуальный кодекс определяет, что коррупционные преступления рассматривает Высший антикоррупционный суд, а другие суды не могут рассматривать уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности этого суда», — говорится в сообщении.

Таким образом, мэра Одессы Геннадия Труханова и других фигурантов дела о незаконной продаже имущества бывшего завода «Краян» будут продолжать судить исключительно в Киеве.

Как сообщала Одесса News, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение апелляционных жалоб прокурора по делу одесского завода «Краян» на 3 июня.