Полиция разогнала одесситов, пытавшихся разрушить застройку на пляже «Золотой берег»

Сегодня на 16-й станции Большого фонтана собрались несколько десятков граждан и, грубо нарушая общественный порядок, кувалдами разрушили часть металлических конструкций каркаса здания на территории пляжа.

Такова версия произошедшего Нацполиции в Одесской области.



«Благодаря вмешательству полицейских противоправные действия были прекращены. Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении полиции.

По мнению организаторов акции — активистов т.н. патриотических организаций Одессы, возглавляемых Демьяном Ганулом, на пляже «Золотой берег» они пытались демонтировать металлические конструкции, которые арендаторы пляжа хотели их установить, несмотря на недавние заверения не проводить никаких работ до установления их законности.



Активистам стало известно, что у арендатора нет паспорта объекта.

«Планировали подавать заявление в ГАСК, дабы там выписали предписание на демонтаж незаконных конструкций, но сегодня арендатор продолжил их установку, поэтому мы приехали их демонтировать. Пока полиции было не очень много, нам удалось снять несколько конструкций,- рассказывает Ганул.- Но к полицейским прибыло подкрепление. Чтобы избежать задержаний активистов, мы остановили демонтаж. Но рано или поздно мы уберём всё же эту незаконную конструкцию», сказал Ганул «Думской».



Отмечается, что 26-го мая из-за численного превосходства полиции, которая явно была на стороне арендатора пляжа, активисты отложили демонтаж металлических конструкций.



На своей странице в Facebook Ганул написал: «Очередная попытка убрать незаконное строительство на пляже «Золотой Берег»… Аваков — Чёрт!».

Чергова спроба прибрати незаконне будівництво на пляжі «Золотий Берег».Одеса, 16 станція великого фонтану.Аваков — Чорт! Gepostet von Дем'ян Ганул am Samstag, 30. Mai 2020

Как сообщала Одесса News со ссылкой на официальный сайт города, 8 апреля на пляже «Золотой берег» на 16-ой ст. Б.Фонтана арендатором пляжа — компанией «Жилстройсервис-1», которую связывают с бывшим нардепом Игорем Плохим и его сыном Русланом — проводились незаконные работы по установке (вдавливанию) металлических колонн непосредственно в пляжной зоне. Силами управления ГАСК Одесского горсовета, департамента коммунальной собственности и департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета, а также управления Национальной полиции незаконные работы на пляже были остановлены.

Фото: Киевский отдел полиции в г.Одессе, Думская