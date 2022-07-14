Послештормовое Чёрное море продолжает преподносить сюрпризы

В прибрежных водах одного из пляжей Каролино-Бугаза Одесской области обнаружен предмет, похожий на морскую мину, дрейфующую в нескольких метрах от берега.

Об этом официально сообщило Оперативное командование «Юг».

Отмечалось, что специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил ВСУ при ближайшем изучении установили, что обнаруженный предмет — не мина, а рыбацкий буй, не несущий угрозы.

Однако, ОК «Юг» в очередной раз обращает внимание одесситов и гостей региона, что опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока, вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду.

«Важно соблюдать безопасность, помнить о нецелесообразности и риске экстремального пляжного отдыха, вовремя и оперативно реагировать на сигналы воздушных тревог. Для информирования населения на территории пляжей в Одессе установлены таблички об опасности. Не используйте пляжи для отдыха – это опасно!», — предупреждает ОК «Юг».

Как сообщала Одесса News, Одесская областная военная администрация и мэрия Одессы решили не открывать в этом году морские пляжи — из-за минной опасности и вероятности вражеского ракетного удара по скоплениям людей.

Фото: Одесса News/Ольга Черненко

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