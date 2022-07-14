«Альфа-банк» больше так называться не будет

Украинский «Альфа-Банк» станет «Сенс Банком».

Об этом сообщил FinClub со ссылкой на уведомление банка для Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

На английском языке банк будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank, утверждает издание.

FinClub отметил, что на российских акционеров «Альфа-Банка» наложены санкции, в связи с чем Национальный банк Украины отстранил их от управления банком и назначил независимым их представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова, который заявлял, что «банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда».

Издание подчёркивает, что мобильное приложение «Альфа-Банка» уже несколько лет называется Sense SuperApp.

Кстати. Согласно данным НБУ на 14 марта, больше всего акций «Альфа-Банка» имеют российские бизнесмены Андрей Косогов (почти 41%), Михаил Фридман (почти 33%) и Пётр Авен (12,4%). Банк отнесен НБУ к системно важным. В нём хранится 48 млрд грн депозитов физлиц (6% всех депозитов в украинских банках) и 24 млрд грн средств предприятий. Банк обслуживает 2,6 млн физлиц, 55 тыс. юридических и 88 тыс. ФЛП.

Как сообщала Одесса News, ещё в 2017 году активисты одесского «Автомайдана» под руководством Евгения Резвушкина провели в Одессе ряд акций против функционирования отделений российских банков в городе, в том числе и против «Альфа-банка».

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