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  4. На фронте умер военный из Одесской области Виталий Горбачёв, светлая ему память

На фронте умер военный из Одесской области Виталий Горбачёв, светлая ему память

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На фронте скончался военнослужащий из города Южный Одесской области, помощник начальника отделения объединённой огневой поддержки в/ч А4689, капитан Вооружённых Сил Украины Виталий Горбачёв.

Об этом сообщал в Facebook Южный городской совет.

Защитник ушёл в мир иной 2 декабря 2023 года в районе ведения боевых действий по месту нахождения подразделения — в районе населённого пункта Лиман Краматорского района Донецкой области.

Прощание с капитаном ВСУ прошло 7 декабря. Этот день в Южненской громаде объявили траурным.

Одесса News сообщала о смерти в результате тяжёлого ранения на фронте 28 ноября 2023 года жителя села Перекрестово Затишанской громады в Одесской области Вячеслава Губернатора.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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