Тело убитого военного найдено в Подольске Одесской области

В Подольске Одесской области около 7 утра 8 марта случайные прохожие нашли тело военнослужащего на проспекте Шевченко.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что обстоятельства гибели военнослужащего расследуют подольские полицейские, которые сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на разоблачение лица, которое может быть причастно к гибели военного.

По информации СМИ, погибший — 35-летний житель Кировоградской области, мобилизованный в середине февраля в одну из воинских частей Подольска. 7 марта военный должен был вернуться на место службы после лечения, но так и не явился. Установлено также, что вечером 7 марта он распивал спиртные напитки со своим знакомым — гражданином К. Камеры внешнего наблюдения в центре Подольска зафиксировали недалеко от места, где утром нашли тело, двух нетрезвых мужчин, которые шли в неизвестном направлении. Именно гражданина К. правоохранители подозревают в убийстве, его разыскивают.

Одесса News информировала, что полицейские проводят комплекс следственных действий и розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к террористическому акту в селе Гвардейское Одесской области — подрыву в феврале 2024 года автомобиля Украинской добровольческой армии, в котором находились два её бойца — Альберт и Наталья Кручинины.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

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