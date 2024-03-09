Обмен информацией таможенников Украины и Турции теперь будет в электронном формате

8 марта в Стамбуле в рамках встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана подписано Соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о создании системы электронного обмена предварительной информацией о перемещаемых между сторонами товарах и транспортных средствах.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что в присутствии лидеров двух государств документ подписали Министр обороны Украины Рустем Умеров и Министр торговли Турецкой Республики Омер Болат.

«Согласно документу, информационный обмен будет осуществляться между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции. На основании соглашения будет создана система электронного обмена предварительной информацией, посредством которой будет производиться обмен заранее определённым набором данных в электронной форме», — говорится в сообщении.

Считается, что информация, полученная таможенными органами сторон, будет способствовать ускорению движения товаров и транспортных средств через границы обоих государств, а также противодействию таможенным правонарушениям.

Одесса News информировала, что 8 марта 2024 года во время рабочего визита в Турецкую Республику Президент Украины Владимир Зеленский посетил судостроительные верфи, где строят корветы для Военно-Морских сил Вооружённых Сил Украины в соответствии со Стратегией развития ВМС ВСУ до 2036 года.

Фото: ОПУ

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