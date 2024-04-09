Зеленский в Харьковской области осмотрел, как строятся фортификационные сооружения

9 апреля во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с процессом возведения оборонных сооружений и укреплений вблизи границы с государством-агрессором – РФ.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Харьковская область – это очень важное направление. Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что готовы обороняться. И чтобы наши люди понимали, что Украина подготовилась, если враг попытается наступать», – подчеркнул Глава государства.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что фортификации состоят из разветвлённой системы траншей, блиндажей и других видов укрытий.

Отмечается, что в регионе обустраивают заградительные рубежи: бетонные пирамиды, «зубы дракона», противотанковые рвы.

Проект строительства фортификационных сооружений разработало Министерство обороны Украины, учитывая опыт бойцов на первой линии защиты, — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что строительство в Одесской области фортификационных сооружений идёт в соответствии с военной целесообразностью, планированием Минобороны и инженерными нормами.

Фото: ОПУ

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