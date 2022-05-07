Британские ракеты Brimstone с успехом применяют в ВСУ

Ракеты Brimstone производства Великобритании ещё официально не передали, но это не помеха для их использования против армии РФ.

Как сообщает Defens Express, Вооружённые Силы Украины уже используют британские высокоточные ракеты Brimstone, которые в публичной плоскости Лондон намерен передать. В то же время никакой тайны для врага сделать не получится, потому что сами российские военнослужащие показали обломки Brimstone.

На фото рашист принёс хвостовую часть ракеты в импровизированную столовую для того, чтобы сделать коллективное фото.

Отмечается, что ещё в середине апреля шли разговоры о работах по установке ракет Brimstone на «технички» — лёгкие пикапы. Скорее всего, эта идея все же была воплощена, операторы прошли обучение, а само оружие пущено в дело в виде истребителя танков.

Ракета Brimstone отличается наличием радиолокационной головки самонаведения и дальностью полёта 12 км, что позволяет уничтожать противника за пределами прямой видимости, при запуске с вертолётов и земли, работает по принципу «выстрелил и забыл». В ней реализован роевой пуск, когда каждая ракета в залпе наводится на свою цель.

Как сообщала Одесса News, в мае Соединённые Штаты продолжают поставки в Украину гаубиц М777 калибра 155 мм.

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