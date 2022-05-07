Кому в Одессе 10-11 мая отключат газ

В связи с аварийной ситуацией, произошедшей на распределительном газопроводе низкого давления по адресу: пер. Матросова, 1/6, в Одессе,10 мая прекратится газоснабжение отдельным потребителям.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы, с 10 мая на срок выполнения работ по устранению утечки газа будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

пер. Матросова, 1, общежитие;

пер. Матросова, 1/2, жилой дом.

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего и низкого давления по ул. Львовская 11 мая с 9:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по таким адресам:

ул. Львовская, 48 М, жилой дом 2 этажа;

ул. Львовская, 48 Н, жилой дом 3 этажа;

ул. Львовская, 48 С, жилой дом 2 этажа;

ул. Львовская, 48 Р, жилой дом 3 этажа;

ул. Львовская, 48Б, жилой дом 3 этажа.

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