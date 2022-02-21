Кому в Одессе 22 февраля отключат свет

22 февраля в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

Большая Арнаутская улица — 80, 90, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111 — С 09:00 по 17:00

Коцюбинского улица — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 6в, 4а, 4б, 8Б, 9А, 9б, 11, 10Б, 6Б, 15а, 12А, 12Б, 14Б, 14А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 — С 08:00 по 18:00

Малая Арнаутская улица — 96, 97, 98 — С 09:00 по 17:00

Мациевской улица — 2а, 22 — С 08:00 по 18:00

Пассионарии улица — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 3а, 9а, 9б, 3б, 12, 7а, 17б, 17а, 15б, 15а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 — С 08:00 по 18:00

Преображенская улица — 65, корп.67, 67, 69, 71 — С 09:00 по 17:00

Приморская улица — 29, 45/, 31А, корп.1, 32, корп.6, 32а, 31, 34, 35, 39, 39А, 43, 33 — С 09:00 по 19:00

Стельмаха улица — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15а, 4А, 7а, 22, 8а, 6а, 14а, 9а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 — С 08:00 по 18:00

Черноморского Казачества улица — 98, 167, 169, 171, 173, 173/, корп.1 — С 08:00 по 18:00

Ширшова улица — 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 20а, 73/75, 46, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77 — С 08:00 по 18:00.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой.

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