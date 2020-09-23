Кому в Одессе 24 сентября отключат свет и газ

Газ перестанут подавать с 10:00 до 17:30. Будут отключены от потребители по таким адресам:

№ Адреса Кому отключат 1 ул. Малиновского, 18-а крышная котельня 2 Люстдорфская дорога, 11 население (газовые плиты) 3 Люстдорфская дорога, 11 котельня 4 ул. Авиационная, 48 население 5 ул. Авиационная, 18 Одесский факультет «Киевского национального университета культуры и искусств» 6 ул. Скворцова, 4 топочная (котельня) 7 ул. Шота Руставели, 23 детсад № 235 8 ул. Поездная, 1 «Совинвест» 9 ул. Косовская, 2-Д Центр предоставления админ услуг г. Одессы 10 ул. Чернишевского, 3; 3 кв.9 население 11 ул. Бреуса, 18 котельня 12 ул. Ефимова, 42 котельня 13 вул. М. Бабаджаняна, 25-Б торговый центр