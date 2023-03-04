MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. Какова ситуация со светом в Одессе 4 марта

Какова ситуация со светом в Одессе 4 марта

-света-2023..jpg

На 4 марта Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» не предоставляла ограничений в потреблении электроэнергии.

Это позволяет не отключать свет в Одесской области, — сообщает ДТЭК «Одесские электросети» в Telegram.

Однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику в случае увеличения потребления электроэнергии.

Узнать графики возможных отключений по вашему адресу вы можете здесь.

Как сообщала Одесса News, с 28 февраля в Одессе есть электропитание, водо- и теплоснабжение, функционирует городской электротранспорт.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 183

Смотрите также...

scroll to top