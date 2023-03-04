374-е сутки войны: ВСУ отбили более 150 атак армии РФ на пяти направлениях

Начались 374-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

За прошедшие сутки наши защитники отбили более 150 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 4 марта.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 2 — по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях.

Также наши защитники в течение вчерашнего боевого дня сбили вражеский самолёт Су-34 и 8 разведывательных и ударных беспилотников разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, склад боеприпасов, 2 склада ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Враг за прошедшие сутки нанёс 32 авиационных и 6 ракетных ударов, осуществил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре. Пострадал ряд населённых пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно вёл наступательные действия в районах населённых пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное и Весёлое – Донецкой, совершал артобстрелы населённых пунктов вблизи линии столкновения.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут.

Воины горно-штурмовой бригады «Эдельвейс», в центре — командующий Сухопутными Силами ВСУ Александр Сырский

На Авдеевском и Шахтёрском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населённых пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа. Совершил артиллерийские и миномётные обстрелы в районах почти 30 населённых пунктов.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведёт оборону. На отдельных участках пытается улучшить тактическое положение, создать условия для возобновления наступления. Совершил артобстрелы районов более 25 населённых пунктов Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей и Херсона. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

На главном фото бойцы горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ в районе Бахмута.

Фото: Генштаб, Оперативное командование «Юг», Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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