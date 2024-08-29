Американские разведчики прогнозируют «тяжёлое сражение» за Курскую область

Владимир Путин прибегнет к контрнаступлению в Курской области, чтобы вернуть свои территории.

Об этом 28 августа во время конференции Intelligence&National Security Summit заявил заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн, его процитировало Reuters, пишет издание ГОРДОН.

Вероятное контрнаступление Коэн назвал «тяжёлым боем», и Путину придётся признать, что теперь на территории России простирается линия фронта.

Заместитель главы ЦРУ отметил, что, несмотря на заявления Киева об отсутствии намерений оккупировать захваченные в России земли, силы обороны Украины ещё «определённое время» будут удерживать под своим контролем часть этой территории.

Кроме того, российского диктатора постигнет также реакция внутри своего общества, потерявшего часть территории, заявил Коэн.

Он также рассказал, что российские войска продвигаются в сторону Покровска Донецкой области «с чрезвычайными потерями».

Одесса News информировала, что 6 августа 2024 года началось наступление ВСУ в Курской области РФ, в регионе продолжаются бои. С 9 августа в трех соседних с Украиной областях – Курской, Брянской и Белгородской – ввели режим контртеррористической операции.

По состоянию на 27 августа, по данным ВСУ, Украина контролирует на Курском направлении 1294 кв. км территории, на которых находятся 100 населённых пунктов.

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