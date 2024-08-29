Сказочный туннель в Одессе используют как бомбоубежище

В Одессе туннель, соединяющий санаторий «Магнолия» на Французском бульваре и пляж «Дельфин», используют в качестве укрытия.
К этому лету Туннель сказок, находящийся в частной собственности, был закрыт, сообщает Укринформ.
Как рассказал в интервью Укринформ мэр Одессы Геннадий Труханов, в начале лета он лично встретился с владельцем туннеля и попросил открыть его как укрытие. Остальные укрытия на побережье устанавливают волонтёры, международные организации и владельцы пляжей.
Туннель сказок был построен в 1976-1979 годах. Его длина составляет 200 метров, а глубина около 20. Он соединяет лифт санатория «Магнолия» на Французском бульваре и пляжи «Дельфин» и «Калетон». В туннеле всегда было прохладно, поэтому летом он был очень популярен среди посетителей побережья.
Своё название туннель получил за оформление стен мозаикой со сказочными изображениями.
Летом 2014 года туннель закрыли из-за того, что на территории санатория началось строительство. Половину туннеля открыли как укрытие.
Как сообщала Одесса News, в Одессе 7 марта на конечной остановке трамвая №5 в Аркадии установили первое мобильное укрытие для временного пребывания во время воздушной тревоги.
Фото: Нина Ляшонок/Укринформ
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