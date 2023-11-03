В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Коченко, светлая память

Николаевская громада Березовского района Одесской области 2 сентября попрощалась с Александром Коченко, погибшим в населённом пункте Александровка Херсонской области 29 марта 2022 года при выполнении боевого задания, получив ранения, несовместимые с жизнью.

Как сообщает Николаевский поселковый совет, всё это время защитника считали пропавшим без вести.

Александру было 47 лет.

Одесса News сообщала, что в августе 2023 года на войне погиб житель села Приморское Одесской области Андрей Хаборский.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Николаевский поссовет/Facebook

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