Судно с 40 тыс т пшеницы не смогло 30 октября выйти из одесского порта

Судно IKARIA ANGEL с 40 000 тонн пшеницы должно было в воскресенье, 30 октября, выйти из украинского порта.

Эта продукция была предназначена для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода, сообщил Министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Из-за блокировки «зернового коридора» Россией экспорт невозможен», — написал министр.

По сообщению пресс-службы Министерства, движение 218 судов, которые участвуют в «зерновой инициативе», в настоящее время фактически заблокировано.

«В связи с тем, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не имеет разрешений от Совместного Координационного Центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях», – говорится в сообщении.

Уточняется, что среди этих судов – 95 загруженных, которые уже вышли из украинских портов и ждут инспекцию для отправки к конечному потребителю; 101 пустое ждёт инспекции входа в украинские порты; 22 загруженных ждут выхода из украинских портов.

Подчёркивается, что реализация «Инициативы о безопасной транспортировке зерна и агропродукции через украинские порты» носит исключительно гуманитарный характер, а Украина как сторона инициативы не нарушила ни одного из её пунктов.

В частности, подчёркивается, что украинская сторона не останавливала движение грузов через «зерновой коридор», даже несмотря на российские военные атаки на портовую и энергетическую инфраструктуру. Кроме того, было зафиксировано 15 случаев приближения российских БПЛА и самолётов на запрещенную дистанцию ​​к гражданским судам, участвующим в инициативе.

«Вместе с тем отмечаем, что фактическая блокада «зернового коридора» со стороны российской федерации началась ещё в сентябре. Это проявлялось в искусственном затягивании и уменьшении количества инспекций, что привело к созданию очереди в 176 судов с 2,1 млн агропродукции на борту.» Таким образом, становится очевидным намерение России спровоцировать массовый голод в нуждающихся странах Африки и Азии, а также создать острый дефицит продовольствия по всему миру», – добавляется в сообщении.

В этом контексте подчёркивается, что с момента выхода первого судна удалось экспортировать более 9 миллионов тонн зерна, из них более 5 миллионов тонн – в страны Африки и Азии. Так, в рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН в страны, находящиеся на грани голода, было отправлено 190 тысяч тонн украинской пшеницы.

Как сообщала Одесса News, Россия обвинила Украину и Британию в «теракте против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», и заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество не позволить России под надуманным предлогом заблокировать «зерновой коридор», гарантирующий продовольственную безопасность миллионов людей.

Утром 29 октября на рейде временно оккупированного Севастополя раздались взрывы. Украина не подтверждает свою причастность к ним.

В Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединённых Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Гутерриш призвал продлить срок действия Черноморской зерновой инициативы, который истекает 22 ноября.

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