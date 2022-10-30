РФ приостановила исполнение соглашения о морском экспорте украинского зерна

Россия приостановила своё участие в исполнении соглашения о морском экспорте украинского зерна.

Об этом заявила пресс-служба минобороны РФ в Telegram.

«Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что решение принято из-за проведенного 29 октября «террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора». В атаке на российские корабли оккупанты обвинили «украинские власти и специалистов Великобритании».

Утром 29 октября в оккупированном Севастополе были слышны взрывы.

Министерство обороны РФ заявило о якобы «террористической атаке» летательных и морских беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В министерстве заверили, что все беспилотники, якобы атаковавшие корабли, были уничтожены, «незначительное повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец».

Украинский военный журналист, корреспондент «1+1» Андрей Цаплиенко заявил со ссылкой на источники, что повреждены по меньшей мере три российских корабля – носителя ракет «Калибр», в том числе фрегат «Адмирал Макаров». Официально эту информацию не подтверждали.

Глава объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет ПВО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак после заявления России о приостановке участия в «зерновой инициативе» из-за за якобы «теракта» в Севастополе отметил, что РФ устраивает «вымышленные теракты на собственных объектах».

Сообщение он опубликовал в Telegram.

«Примитивность российского шантажа во всём. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный… Выдумки о «грязной бомбе», над которыми смеётся весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Всё слишком просто и предсказуемо», – написал Ермак.

По его мнению, россияне демонстрируют «агонию преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются и что их время подходит к концу».

Украинская сторона ожидает реакции Турции и ООН на заявление РФ о выходе из «зерновой инициативы», заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Украина не подписывала с РФ никаких «зерновых соглашений». Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не соблюдает взятые на себя обязательства. Поэтому ожидаем реакции подписантов», – сказал Никифоров.

Мировое сообщество должно оказать давление на РФ, чьи действия ставят под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Министр отметил, что Украина предупреждала о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу.

«Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам», – написал он.

Для справки. «Зерновое соглашение» подписано 22 июля. Срок соглашения истекает 22 ноября.

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