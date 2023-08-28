Ночь в Одессе прошла с тревогой, но без ракет

Ночью 28 августа в Одессе была объявлена воздушная тревога.

По сообщению в Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ, в эту ночь противник нанёс удар ракетами морского и воздушного базирования.

«Четыре крылатых ракеты «Калибр» были выпущены из вражеского фрегата из акватории Чёрного моря вблизи Феодосии. Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолётов Су-34, которые оккупанты направили в сторону Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевой работы ПВО ВСУ уничтожены четыре воздушных цели: две крылатые ракеты «Калибр» и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Есть попадание в гражданский промышленный объект на Полтавщине, — констатирует Командование ВС ВСУ.

Как сообщала Одесса News, в предыдущую ночь, 27 августа, ПВО ВСУ сбило 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555.

Инфографика: ВС ВСУ

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