В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Бородин, светлая ему память

4 июля вблизи населённого пункта Первомайское Донецкой области погиб житель посёлка Рауховка в Одесской области Евгений Бородин.

Ему было 38 лет, — сообщили в Березовском городском совете.

Защитник простился с жизнью во время исполнения обязанностей военной службы, задач, связанных с защитой Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Жители Березовки 7 июля простились со своим земляком.

Как сообщала Одесса News, в Одессе 8 июля простились с бойцом из военного полка «Азов» Ярославом Баисом, погибшим в прошлом году в результате теракта в Оленовке. Долгое время семья ждала обмена телами и подтверждения теста ДНК.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Березовский горсовет/Facebook

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