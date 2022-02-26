Труханов объявил всеобщую мобилизацию на территории Одессы

Одесский городской голова выдал распоряжение о проведении всеобщей мобилизации на территории Одессы.

Полный текст распоряжения опубликован на официальном сайте города.

Пунктами предварительного сбора на период проведения мобилизации определены:

в Киевском районе

Пункт предварительного сбора военнообязанных и техники №1 – Одесская общеобразовательная школа №65 І-ІІІ степеней Одесского городского совета Одесской области (г. Одесса, ул. Академика Королева, 90).

Пункт предварительного сбора военнообязанных и техники №2 – Одесская общеобразовательная школа №27 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области (г. Одесса, Люстдорфская дор., 33).

в Малиновском районе

Пункт предварительного сбора военнообязанных и техники №1 – Малиновский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки г. Одессы (г. Одесса, ул. Заньковецкой, 7/7).

в Приморском районе

Пункт предварительного сбора военнообязанных и техники №1 – Одесская общеобразовательная школа №16 І-ІІІ степеней Одесского городского совета Одесской области (г. Одесса, ул. Пироговская, 25).

Пункт предварительного сбора военнообязанных и техники №2 – Одесская специальная школа №59 I-III степеней олимпийского резерва Одесского городского совета Одесской области (г. Одесса, ул. Канатная, 89).

в Суворовском районе

Пункт предварительного сбора военнообязанных и техники №1 – Суворовский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки г. Одессы (г. Одесса, ул. 43-я Линия, 17а).

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов издал распоряжение №104 от 25.02.2022 года «О внедрении мер правового режима военного положения в городе Одессе».

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