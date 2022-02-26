В школах Одессы с понедельника объявлены каникулы

Согласно рекомендации Министерства образования и науки Украины прекращён образовательный процесс в школах города Одессы.

С понедельника объявляются каникулы, — сообщается на официальном сайте города.

«Школы готовы продолжить обучение онлайн, как только будет возможность», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова 25 февраля выдал распоряжение о проведении всеобщей мобилизации на территории Одессы.

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