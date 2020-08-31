1 сентября в Одессе начинается новый учебный год

1 сентября одесские школьники, по традиции, займут свои места за партами, однако с рядом нововведений.

По сообщению Департамента образования и науки Одесского горсовета, традиционные линейки в школах в этом году пройдут только для учеников 1-х и 11-х классов, на которых дети должны находиться друг от друга на безопасном расстоянии.

Во дворах школ будут разметки, которые помогут дистанцировать детей. Вход в школу будет осуществляться с использованием всех входных дверей, имеющихся в школьном здании, в том числе запасных.

Чтобы сократить возможные контакты между учениками, уроки на разных параллелях будут начинаться в разное время. Например, параллель первых классов приходит к 8-ми часам утра, параллель вторых — к 8.20, с использованием различных входов в 3 приёма заходят абсолютно все параллели учебного заведения.

Чёткие требования к ношению масок школьники узнают 1 сентября, но, судя по рекомендациям Минздрава, маски не понадобятся только ученикам 1-4 классов.

Отмечается, что на сегодняшний день одесские школы обеспечены необходимыми средствами гигиены: дезинфекторами для рук, пола, бесконтактными термометрами. При входе в школу детям ежедневно будут измерять температуру, если она повышена – ученика к урокам не допустят. Если ребёнок страдает сезонной аллергией или имеет другие проблемы со здоровьем, или для него абсолютно нормальным является повышенная температура, необходимо предоставить медсправку.

В случае, если возникнет подозрение на коронавирус у ученика, педагога либо работника школы, учебное заведение закроют для санитарной обработки. Если подозрение потвердится – ученики, которые были в долгосрочном контакте с инфицированным, перейдут на 2-х недельный карантин и дистанционное обучение.

Как сообщала Одесса News, 21 августа мэр Одессы Геннадий Труханов проинспектировал строительные работы в Одесской специализированной общеобразовательной школе №75 на ул. Садовой, 4.