Труханов поинтересовался подготовкой школ к новому учебному году

21 августа мэр Одессы Геннадий Труханов проинспектировал работы в Одесской специализированной общеобразовательной школе №75 на ул. Садовой, 4.

Об єтом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что на сегодняшний день работы по капитальному ремонту здания школы находятся на финальной стадии: проведены укрепление фундамента, межэтажных перекрытий и замена инженерных сетей, установлена современная система пожарной безопасности, завершаются отделочные и фасадные работы. Параллельно проводится закупка мебели, оборудования и другого оснащения школы.

Однако, к 1 сентября школа не откроется. Учебный процесс планируется начать с 15 сентября.

Здание школы расположено в историческом ареале города. Не являясь памятником архитектуры, оно ярко представляет историю Одессы.

«Это здание было построено в 1885 году. Здесь находился приют для бездомных людей. Примечательно, что с того времени на здании сохранился герб, который гласит: «Великодушием побеждаю». Эта фраза полностью соответствует той миссии, которую сегодня несёт школа. Здесь получают образование, а также профессиональные навыки дети с особыми образовательными потребностями», — рассказал Геннадий Труханов.



Мэр Одессы подчеркнул, что учебное учреждение не отменяет современные принципы инклюзивного образования, а, наоборот, дополняет их. Помимо индивидуальной образовательной программы, с 4 класса дети получают здесь профильное трудовое образование по таким направлениям: швейное дело и художественная вышивка, обувное, столярное дело, младший обслуживающий персонал и картонажно-политурное дело.



В дальнейших планах мэрии – реконструкция мастерских, которые находятся во дворе здания, а также пристройка шахты лифта с внешней стороны здания.

Кстати. Учебное учреждение работает с 1929 года, с момента постройки здания капремонт не проводился. На сегодняшний день в школе числятся порядка 180 детей с инвалидностью, из них 74 обучаются на дому, в том числе и 41 ребёнок, передвигающийся с помощью инвалидной коляски. После завершения ремонтных работ всем ученикам будет предоставлена возможность получать образование непосредственно в здании школы, что позволит повысить уровень социализации детей и адаптации их во взрослую жизнь.



Как сообщала Одесса News, с 11 по 16 августа в Одессе проходила II Всеукраинская летняя школа для работников учреждений образования.

Фото: «Одесса»