Одесские выпускники из малообеспеченных семей получат планшеты от горсовета

7 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов провёл совещание по вопросу обеспечения доступности дистанционного обучения для школьников 11-х классов из социально незащищённых категорий семей.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич проинформировала, что во всех муниципальных школах был проведён опрос среди учеников выпускных классов из семей льготных категорий, в результате которого была выявлена потребность в приобретении 20 планшетов.

Отмечается, что городской голова поручил обеспечить закупку необходимого количества техники и передать её выпускникам.

«К сожалению, сегодня не все семьи имеют возможность купить ребёнку современный гаджет для дистанционного обучения. Это дети, которым в этом году предстоит сдавать внешнее независимое тестирование — ВНО — для поступления в учреждения высшего образования. Мы должны дать возможность таким школьникам учиться онлайн и подготовиться к предстоящим важным событиям в их жизни», — отметил Геннадий Труханов.

Кстати. Для обеспечения дистанционного обучения школьников с первых дней карантина были разработаны соответствующие рекомендации и организована работа раздела дистанционного обучения на сайте департамента образования и науки Одесского городского совета.

Все видеоуроки, записанные одесскими педагогами и размещённые на сайте, доступны и сегодня пользуются спросом не только у одесситов, но и жителей других городов Украины и даже стран. Ежедневно отмечается более 200 000 посещений данного раздела сайта.

Кроме того, на канале Медиа-информ уже три недели выходит в эфир передача «Одесса проводит урок». Одесские педагоги проводят уроки непосредственно в студии телеканала. Материал впоследствии доступен и в социальных сетях.

Как сообщала Одесса News, с 6 апреля стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн». С понедельника по пятницу, начиная с 10:00, на различных каналах централизованно транслируются уроки для учащихся 5-11-х классов.

Фото: «Одесса»