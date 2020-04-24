В Украине со вчерашнего дня пенсионерам стали выплачивать «коронавирусную тыщу»

С 23 апреля в Украине началась выдача пенсионерам помощи в размере 1 тысячи гривен.

Пенсионный фонд Украины направил 9,9 млрд гривен на выплату единовременного денежного пособия пенсионерам в размере 1 000 гривен, говорится на странице фонда в Facebook.

Отмечается, что 6,4 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет зачислено на их счета не позднее 24 апреля.

Кроме того, 3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить единовременное пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств.

В случае невозможности выплаты единовременного денежного пособия в указанные 5 дней, его должны выплатить не позднее 25 июня текущего года, чтобы каждый из пенсионеров, имеющих право на такую ​​выплату, получил необходимые средства, отмечают в ПФУ.

Как сообщала Одесса News, выплата единовременного пособия в сумме 1 000 гривен будет очуществлена всем пенсионерам, у кого размер пенсии не более 5 тысяч гривен.

Дополнительно принято постановление Кабмина, такие же выплаты будут осуществлены лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также неработающим, достигшим общего пенсионного возраста, но не получившим права на пенсионную выплату.

Постановлением также установлено, что размер этой единовременной денежной помощи не включается в расчёт дохода лиц при назначении жилищной субсидии, осуществлении отчислений (содержание, взыскание) с пенсии или социальной помощи, других доходов.